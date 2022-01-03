Мнение: Заключите мир с Россией, чтобы предотвратить войну из-за Украины

Примечательная, но вместе с тем достаточно странная статья, где автор с одной стороны предлагает нормализовать отношения с Россией, но вместе с тем призывает активизировать гонку ракетно-ядерных вооружений для эффективного противостояния "экзистенциальным врагам" Америки (то есть России и Китаю). Автор, яркий представитель той части американского истеблишмента, которая считает, что США не потянут сразу две Холодные войны одновременно, поэтому предлагают хотя бы временно заморозить конфликт с Россией, чтобы сосредоточить все силы для борьбы против Китая. Отсюда и призывы к необходимости разбить альянс России и Китая, как угрожающий гегемонии США, даже ценой неких уступок России, с точки зрения этой части истеблишмента, тактических. В конечном итоге, речь идет о формировании выгодной для США конфигурации "мира G-3", раз уж "мир G-1" рассыпается.

Заключите мир с Россией, чтобы предотвратить войну из-за Украины

Чтобы не упустить возможность предотвратить третью мировую войну с Россией и Китаем, Байден должен вести переговоры о всеобъемлющем соглашении о безопасности с Россией, опираясь на то, что изложил Путин, а также предпринять решительные действия для укрепления защиты Америки от экзистенциальной атаки американских противников.

Еще в 2000 году я предсказал, что китайско-российский альянс окажется величайшей экзистенциальной угрозой, с которой столкнутся Соединенные Штаты в двадцать первом веке, и что его разделение и разрушение должно стать главным приоритетом внешней политики Америки. Недавние события, в том числе подписание соглашения о более тесной военной координации между Россией и Китаем, похоже, подтвердили это предсказание, о котором также предупреждал бывший советник президента Джимми Картера по национальной безопасности Збигнев Бжезинский, незадолго до его смерти в 2017 году. Конечно, лучший способ разрушить китайско-российский альянс – это признать жизненно важные интересы России и Китая в их соответствующих сферах влияния, сняв их опасения по поводу безопасности по отношению к США, потенциально позволяя их разногласиям стать более заметными. Однако следует отметить, что эта недавно предложенная "большая стратегия сокращения" будет сильно отличаться от нынешней провалившейся большой стратегии либеральной гегемонии США. Вместо этого наш курс будет полностью оборонительным по своей природе и предназначен в первую очередь для значительного усиления способности Америки сдерживать и защищаться от кибер / ЭМИ / ядерных / биологических атак, а не направлять военные экспедиционные силы США в отдаленные регионы земного шара, где под угрозой находятся жизненно важные интересы национальной безопасности США.

Администрация Байдена четко заявила, что Китай представляет собой первостепенную долгосрочную угрозу для Соединенных Штатов и их союзников, но не предприняла никаких серьезных попыток побудить Россию уделять больше внимания Китаю. Вместо этого лидеры США продолжали попытки противостоять и сдерживать Россию и Китай вдоль своих границ, провоцируя их объединиться против Соединенных Штатов и их союзников. Следовательно, чтобы успешно противостоять потенциальным угрозам со стороны растущей Китайской Народной Республики, администрация Байдена должна немедленно принять меры для улучшения отношений с Россией, формально отказавшись от давней, но контрпродуктивной политики США, направленной на противодействие и сдерживание России в ее ближайшем зарубежье.

Администрация Байдена должна обусловить принятие США предложенного Россией соглашения о сфере влияния выходом России из Шанхайской организации сотрудничества , прекращением ею всего военно-технического сотрудничества с Пекином и подписанием пакта о ненападении с США. В рамках этого пакта о ненападении обе стороны согласятся, что в случае войны между одним из подписантов и Китайской Народной Республикой другая сторона останется нейтральной. Если Россия и республики Центральной Азии выйдут из ШОС, то обязательно последует за ними Индия, что значительно сократит размер и мощь этого военного союза под руководством Китая. Организация Договора о коллективной безопасности под руководством России(ОДКБ) заменит возглавляемую Китаем ШОС, в которой Россия выступает в качестве младшего партнера, в качестве нового ведущего альянса России в области безопасности. В рамках этого нового соглашения о безопасности между США и Россией независимость Эстонии, Латвии и Литвы будет гарантирована Москвой в обмен на их выход из НАТО. В обмен на создание сухопутного моста (автомобильного и железнодорожного коридора, возможно, надстроенного в его литовской части), связывающего Россию с ее калининградским анклавом через Беларусь и Литву, Россия выведет все свои наступательные силы, включая баллистические ракеты малой дальности. из Калининграда. Это соглашение послужит созданию нового, более стабильного и безопасного трехполюсного миропорядка .

В обмен на выход России из Шанхайской организации сотрудничества Соединенные Штаты согласились бы выйти из альянса НАТО, который продолжит существовать как организация коллективной безопасности под руководством Европы, обязаться закрыть большую часть из своих 800 иностранных военных баз и вывести большую часть из ее передовых 200 000 военнослужащих за границей. Соединенные Штаты также будут применять дипломатическое давление, чтобы убедить НАТО согласиться с предложенным Россией соглашением о безопасности при условии, что текст соглашения был изменен и гласил, что западноевропейские члены НАТО согласятся не пускать свои войска в Восточную Европу, «кроме случаев, когда: нападение иностранной державы». Без этой дополнительной формулировки гарантии безопасности по статье V НАТО для ее восточноевропейских членов потенциально могут оказаться под вопросом. Соединенные Штаты и Россия также подпишут Договор о дружбе и сотрудничестве вместе с Соглашением о свободной торговле между США и Россией. Соединенные Штаты также обязуются оказать дипломатическое давление на Украину, чтобы побудить ее присоединиться к возглавляемой РоссиейЕвразийский экономический союз (ЕАЭС), предложив заключить соглашение о свободной торговле и с Украиной. Такая мирная экономическая интеграция Украины с Россией была бы намного предпочтительнее, чем военное вторжение России, которому США и НАТО будет трудно противодействовать и которое, скорее всего, закончится прямой аннексией Украины Москвой.

После подписания такого мирного соглашения между США и Россией все экономические санкции США против России будут отменены. После общего вывода американских войск из Восточной Европы и из НАТО и признания США российской сферы влияния на всей территории бывшего Советского Союза, Соединенные Штаты и Россия могут начать новую эру, определяемую не конфликтом, а скорее стратегическим партнерством, основанным на преследовании общих интересов. Это новое стратегическое партнерство может включать обмен передовыми военными технологиями между Соединенными Штатами и Россией, особенно в областях супер-ЭМИ-оружия и национальной противоракетной обороны, а также соглашение о создании совместной системы противоракетной обороны для защиты обеих стран. и Европа против ядерного нападения – идея, предложенная Путиным более двух десятилетий назад.

Между тем США должны дать понять Пекину, что ни одно из этих действий не направлено против него. В обмен на признание Китаем сферы влияния США над Западным полушарием, Западной Европой и Японией Соединенные Штаты могут признать сферу влияния Китая над Монголией, Северной Кореей, Тайванем и Южно-Китайским морем, возможно, наряду с другими территории. В то же время Соединенные Штаты должны предоставить Пекину гарантию того, что он не будет вмешиваться военным путем в какой-либо конфликт в сфере влияния Китая, включая Тайвань, чтобы заверить Китай в мирных намерениях Соединенных Штатов. Кроме того, Соединенные Штаты могут взять на себя обязательство вывести все вооруженные силы США из Японии и Южной Кореи в обмен на выполнение Северной Кореей определенных предварительных условий.

Конечно, такие соглашения не будут служить гарантией США от беспрецедентной угрозы, исходящей от России и растущих возможностей Китая для нанесения первого ядерного / ЭМИ / кибер / биологического удара по территории США. Чтобы согласие Америки признать сферы влияния России и Китая не было воспринято как признак слабости, Соединенным Штатам следует предпринять ряд шагов, чтобы продемонстрировать свою решимость защитить себя от угрозы нетрадиционных атак. Это может включать в себя президентское объявление чрезвычайной ситуации в области кибер / EMP / противоракетной обороны, чтобы использовать до 200 миллиардов долларов.в экономии от закрытия военных баз США за рубежом для финансирования укрепления нашей критически важной инфраструктуры и развертывания дополнительных 5000 противоракетных ракет SM-3 Block IIA, развернутых как на суше, так и на море без необходимости одобрения Конгресса.

Кроме того, Байден должен использовать предстоящий Обзор ядерной политики на 2022 год, чтобы поставить цель, согласно которой Соединенные Штаты будут стремиться восстановить «грубый» ядерный паритет с Россией, взяв на себя обязательство полностью профинансировать ядерную модернизацию. Другие шаги, которые должна предпринять администрация, включают в себя издание распоряжения о возвращении Соединенных Штатов к политике «пусков по предупреждению», удвоение количества атомных подводных лодок класса Огайо в море в любой момент времени, передислокацию 2000 американских стратегических ядерных боеголовок в резерв для увеличения количества боеголовок на межконтинентальных баллистических ракетах США Minuteman III и баллистических ракет Trident II, запускаемых с подводных лодок, до уровня холодной войны, а также для перевода американских ядерных бомбардировщиков в режим круглосуточной боевой готовности.

Соединенные Штаты должны ясно дать понять, что эти меры готовности не направлены против какой-либо конкретной страны, а принимаются исключительно для повышения способности Америки защищаться от нетрадиционных атак, как это недавно сделали Россия и Китай. В то же время Соединенные Штаты могли бы поддержать подписание нового трехстороннего соглашения о контроле над ядерными вооружениями, ограничивающего российские и китайские стратегические ядерные арсеналы США на уровне 3500 стратегических боеголовок по Договору СНВ-2, охватывающем все ядерное «сверхоружие» России. справедливые ограничения на совокупный мегатоннаж и строгие меры проверки.

Мы можем только надеяться, что у администрации Байдена хватит политического мужества и воображения, чтобы дать миру шанс. Чтобы не упустить возможность предотвратить третью мировую войну с Россией и Китаем, Байден должен вести переговоры о всеобъемлющем соглашении о безопасности с Россией, опираясь на то, что изложил Путин, а также предпринять решительные действия для укрепления защиты Америки от экзистенциальной атаки американских противников.

(с) Дэвид Пайн

https://nationalinterest.org/feature/negotiate-peace-russia-prevent-war-over-ukraine-198738?page=0%2C1 – цинк

Фактичекски, автор и те круги, которые он представляет, предлагает провернуть ту схему, которые США провернули в 70х с Китаем, с которым при Никсоне они пошли на сближение в интересах борьбы против СССР. Сейчас уже Россия как более слабый полюс, рассматривается этой частью американского истеблишмента как игрок, с которым можно договориться (список предложений озвучен в этой и других подобных статьях), дабы расколоть альянс Китая и России. Перечисляемые предложения, это различные гипотетические опции для торгов с Россией о нормализации.

Но тут важно понимать, что это достаточно громкая и авторитетная, но вcе же меньшая часть американского истеблишмента. Сейчас господствуют ястребы, считающие, что США должны любой ценой пытаться удержать "мир G-1", отказываясь признавать реальность перехода к "миру G-3" и отказываясь признавать любые претензии Китая и РФ на равноправие с США и тем более наличие у Китая и РФ своих собственных сфер влияния, которые признаются США, так как если признать равноправие Китая и РФ, а также наличие у них привилегированных сфер влияния, то это фактически станет формальной точкой в однополярном мироустройстве, за которое цепляются США. В какой-то мере мы наблюдаем своеобразным внутриамериканский спор между догматиками и прагматиками. Одни отрицают происходящие изменения миропорядка, другие предлагают не следовать в потоке происходящих изменений, а управлять ими, чтобы получить для США более выгодную конфигурацию будущего миропорядка. где они уже будут не единственным полюсом, но будут иметь более чем достаточно возможностей для обеспечения своего лидерства, с опцией возвращения к единоличной гегемонии в случае победы в Холодной войне с Китаем.

Тут важно понимать, авторов подобных концепций не слишком волнует Россия и ее интересы. Их просто беспокоит, что игнорирование интересов России окончательно толкнет ее в объятия Китая, что негативно скажется на перспективах США в Новой Холодной войне.

Важно помнить, что используя Китай против СССР в 70-80х, США не отказались и от планов по подрыву власти КПК в Китае, что вылилось в поддержку протестов, которые привели к событиями на площади Тянаньмэнь. Поэтому, даже если США и будут что-то предлагать России (в интересах борьбы против Китая), это совсем не означает, что США откажутся от целей связанных с демонтажей текущего политического режима в РФ.

Можно также отметить, что стрны Восточной Европы и ту же Украину, эти круги рассматривают исключительно как разменные монеты и расходный материал.

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