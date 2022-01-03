“Просто другой мужчина”. В сети показали, с кем Алсу встретила Новый год на фоне слухов о разводе с мужем
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На фото Алсу в голубом брючном костюме изображена в обнимку с мужем, российским бизнесменом Яном Абрамовым, а их дочери расположились слева и справа от матери с отцом. Судя по одежде и пейзажу, семья встречала Новый год в одной из теплых стран.
“С Новым 2022 годом, от нашей семьи – вашей”, – написала 13-летняя дочь Алсу.
“Вау, как похудел Ян! Молодец. Просто другой мужчина”, – написали подписчики.
“Ой, что он так похудел?” – удивились в сети.
“Так сильно похудел Ян”, – отметили фолловеры.
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ааа
Контекст:
Алсу (до замужества – Алсу Сафина) вышла замуж за Абрамова в 2006 году. Пара воспитывает двух дочерей: Сафину (2006) и Микеллу (2008). Российское издание Kp.ru пишет, что у супругов также есть пятилетний сын, которого они скрывают.
Алсу редко говорит о своей семье и не публикует совместных фото с мужем в своем Instagram. Это, как пишет Kp.ru, провоцирует слухи о возможном разводе. Летом 2021 года певица, реагируя на публикации в российских СМИ о расставании с Абрамовым, посвятила мужу песню.
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