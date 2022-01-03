 

“Просто другой мужчина”. В сети показали, с кем Алсу встретила Новый год на фоне слухов о разводе с мужем

03.01.2022, 18:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На фото Алсу в голубом брючном костюме изображена в обнимку с мужем, российским бизнесменом Яном Абрамовым, а их дочери расположились слева и справа от матери с отцом. Судя по одежде и пейзажу, семья встречала Новый год в одной из теплых стран. 

“С Новым 2022 годом, от нашей семьи – вашей”, – написала 13-летняя дочь Алсу. 

“Вау, как похудел Ян! Молодец. Просто другой мужчина”, – написали подписчики. 

“Ой, что он так похудел?” – удивились в сети.

“Так сильно похудел Ян”, – отметили фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от MIKELLA♥ * (@mikellaabramova)

ааа

Контекст:

Алсу (до замужества – Алсу Сафина) вышла замуж за Абрамова в 2006 году. Пара воспитывает двух дочерей: Сафину (2006) и Микеллу (2008). Российское издание Kp.ru пишет, что у супругов также есть пятилетний сын, которого они скрывают. 

Алсу редко говорит о своей семье и не публикует совместных фото с мужем в своем Instagram. Это, как пишет Kp.ru, провоцирует слухи о возможном разводе. Летом 2021 года певица, реагируя на публикации в российских СМИ о расставании с Абрамовым, посвятила мужу песню.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.02 / США не приглашают РФ в “Большую семерку” – Белый дом

16.12 / Роскачество нашло в красной икре кишечную палочку

02.06 / Белый дом: Саммит Байдена и Путина – не подарок России

23.12 / Мендель объяснила, почему Зеленский уже две недели не подписывает и не ветирует закон о наказании за ложь в декларации

09.08 / Началась видеоконференция доноров по Ливану

28.09 / Россия направит 0,5 млрд рублей на поддержку сельского хозяйства Молдавии

05.03 / Представительница Молдовы презентовала конкурсную песню на “Евровидение”, написанную командой Киркорова. Видео

02.05 / В Киргизии возбудили 11 уголовных дел из-за конфликта на границе

23.07 / «Прогресс МС-15» установил новый рекорд скорости полета к МКС

01.04 / World Athletics утвердила выдачу российским спортсменам нейтрального статуса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика