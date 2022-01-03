 

Эксперт призвал Беглова использовать российские разработки в утилизации мусора

03.01.2022, 18:40, Новости дня
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С начала 2022 года администрация Александра Беглова запустила «мусорную реформу». Однако Смольный не подготовил региональную программу и схему обращения с отходами. В беседе с журналистами Live24 эксперт Российского экологического движения Илья Рыбальченко раскритиковал реформу и указал на основные её проблемы.

Как сообщил специалист, администрация Смольного не продумала технологию процесса. По его мнению, власти могли обсудить вопрос утилизации отходов с металлургами. Сжечь мусор без вреда для окружающей среды поможет российская технология «пушка Фролова». Если власти начнут строить мусоросжигательные заводы, это усугубит проблемы с экологией.

«Почему строят эти сжигающие заводы, которые будут убивать население? Об этом конечно нужно подумать», – отметил эксперт.

Также Рыбальченко рассказал о петербуржском изобретении – «Пироксел-2». Эта технология утилизации отходов не выбрасывает в воздух газы, поэтому безопасна для окружающей среды и человека.

Однако, несмотря на наличие технологии, губернатор Александр Беглов не используют эту возможность.

«Изобретатели «Пироксела», да, они старики, но они еще живы. Их можно вызвать, и эти установки протестировать и запустить, они рабочие», – добавил Рыбальченко.

Ранее о бессмысленности реформы сообщала депутат МО «Гавань» Ольга Фаттуш. Дело в том, что в Санкт-Петербурге отсутствуют мусороперерабатывающие заводы. Таким образом, перевозчики продолжат отправлять отходы на полигоны. По мнению Фаттуш, из-за отсутствия МПЗ, мусорная реформа в Санкт-Петербурге не увенчается успехом.



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