Samsung выпускает пульт с солнечной панелью для подзарядки

Новый образец пульта дистанционного управления, представленный в компании Samsung, обладает не совсем обычными качествами. Привычный ПДУ нуждается в батарейках, которые работают достаточно долго, но, в конце концов, садятся, и тогда пульт просто перестает работать.

Разработчики новинки, однако, напоминают, что единица электроэнергии, полученная из одноразовых батареек, самая дорогая и самая «экологически грязная». Но ситуацию можно изменить.

Модель Eco Remote оснастили заряжаемым аккумулятором маленькой мощности. И еще в устройстве есть солнечная панелька, которая обеспечивает постоянную зарядку, пока ПДУ находится в светлом месте. Кроме того, пульт способен превращать в энергию для заряда сигнал Wi-Fi, который имеется в каждой квартире с роутером.