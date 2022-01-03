Мнение: Верьте нам

Онищенко сообщил, что если люди будут следовать всем рекомендациям по защите от коронавируса, то пандемия может закончиться в мае 2022 года.

Обнадеживающее заявление. Вот только всё тот же вопрос: а что, если нет? Почти два года назад Путин ввел «режим нерабочих дней» с теми же словами: ну, пару недель, ну, месяц — и всё вернётся к норме.

Не вернулось. Потом пошли разговоры о том, что надо надеть маски и перчатки, перетерпеть — и всё будет в порядке. Не стало. Следующей серией хороших новостей стало ожидание аналогов не имеющих вакцин. Вот чуть-чуть, все уколемся — и на свободу с чистой совестью. Снова проблема: слишком сомнительными выглядели, да и продолжают выглядеть аналогов не имеющие, которые сляпаны как Минские соглашения — на коленке. Вопреки всем существующим нормам и протоколам по безопасности.

Теперь новая вводная. И всё время красной нитью проходит одна мысль — верьте нам! Посмотрите в наши честные глаза, разве они когда-нибудь вас обманывали?

Логику при этом предложено отбросить совсем. Вакцины были сварены против штамма, который давно ушел и превратился в историю. В ходу уже совсем другой штамм, но нам предлагают колоться вакциной от предыдущей серии со все той же доказательной базой: «Верьте нам!» Но если повальная вакцинация никак не уберегает страны, которые по нескольку раз укололи своих граждан, то почему она убережет нас? Из чего это следует? Из слов Онищенко? А если он лжет? Или, к примеру, заблуждается?

Ларчик, думаю, открывается просто. Поставлена задача — невзирая ни на что, уколоть 80 процентов населения. Любой ценой. ВОЗ, правда, подсократил это количество до 70, но с российскими 45 процентами оба показателя недостижимы. Поэтому новый год начинается без раскачки — с новой кампании по принуждению.

У российской знати впереди очевидный дедлайн. Если она не выполнит указаний ВОЗ, которая служит передаточным звеном между проектировщиками «новой нормальности» и исполнителями, то участие в проекте для нашей знати оказывается под вопросом. Точнее, условия, на которых она будет входить в глобальную элиту. Первый же вопрос, который ей будет задан: ребята, вы в своей стране ничего толком сделать не можете, куда вы со свиным рылом в наш ряд лезете? Обидно.

Поэтому второй квартал — это и есть та «красная черта», после которой кремлевским придется отчитываться перед хозяевами. Поэтому весь первый квартал людей будут загонять в счастливое будущее любыми методами. Деваться некуда. А тех, кто хочет остаться человеком, уже в открытую называют врагами, как это говорит губернатор Забайкалья.

Что в целом даже неплохо, между нами говоря. Позиции определились. Власть прямо заявляет о том, что народ России для нее враг. С врагом не церемонятся и переговоров не ведут. Значит, и к ней нужно относиться так же. А как еще? И раз так, то первое правило взаимоотношений с врагом — ни при каких обстоятельствах не делать того, чего от тебя требуют и к чему тебя враг принуждает. У тебя нет возможности победить врага в прямом бою? Значит, сыпь ему песок в бензобак, подпиливай сваи, продавай ему вареные патроны. Саботаж, диверсии и бойкот на данном этапе — вполне рабочий метод. Раз у врага дедлайн, раз ему кровь из носа нужно к апрелю доложить своим хозяевам о выполненной задаче — значит, нужно делать так, чтобы докладывать было нечего.

Провал проекта «новой нормальности» в России крайне вероятен. Это не значит, что его прекратят реализовывать, но им придется его коренным образом пересматривать и переформатировать. Сужать пространство для маневра, которое и без того практически отсутствует. Задача нынешнего этапа войны с врагом — истощить его, довести до коллапса и катастрофы. После чего наступит следующий этап с другими задачами, другими целями и другими возможностями.

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