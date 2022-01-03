 

Глава железных дорого Литвы покинул пост из-за санкций США

03.01.2022, 18:32, Новости дня
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Генеральный директор государственного предприятия «Летувос гележинкеляй» («Железные дороги Литвы» – прим. ВЗГЛЯД) Мантас Бартушка 3 января ушел с поста главы ведомства в связи со скандалом с транзитом через Литву белорусских калийных удобрений, говорится на сайте ведомства.

«С учетом риска и необходимости диверсификации деятельности план «Летувос гележинкеляй» на 2022 год составлен расчет на белорусские грузы с расширением работы на рынках Польши и Украины», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Ранее сообщалось, что еще 15 декабря председатель правления компании Кястутис Шлюжас объявил, что из-за скандала вокруг «Беларуськалия» глава «Литовских железных дорог» Мантас Бартушка подаст в отставку.

Шлюжас сказал, что лучшим решением будет «договориться с генеральным директором о том, когда он может покинуть свой пост, и к этому времени разработать четкий план действий». По его словам, это позволило бы смягчить ситуацию.

Напомним, несмотря на санкции Вашингтона против производителя калийных минеральных удобрений ОАО «Беларуськалий», его продукция по-прежнему шла транзитом через Литву. В «Летувос гележинкеляй» объяснили это тем, что предприятие получило от белорусских заказчиков аванс в виде предоплаты за транзит, поэтому в одностороннем порядке прекратить перевозку удобрений в Клайпедский морской порт не может.

Из-за отказа Вильнюса поддержать санкции США начался скандал. Глава МИД Габриэлюс Ландсбергис и глава Минтранса Марюс Скуодис объявили о готовности уйти в отставку, но премьер-министр Ингрида Шимоните не приняла отставку двух министров.

Литовской железной дороге после этого предрекали санкции. 



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