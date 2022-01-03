Президент Ирана потребовал отдать под суд Дональда Трампа

Президент Ирана Эбрахим Раиси потребовал в понедельник предать суду тех, кто участвовал в организации расправы над командующим силами специального назначения «Аль-Кудс» генералом Касемом Сулеймани, сообщил он на митинге в Тегеране.

«Экс-президент США Дональд Трамп и бывший руководитель госдепартамента Майкл Помпео должны предстать перед судом и ответить за совершенное преступление, – сказал Раиси, передает ТАСС.

По словам президента, бывший командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» был великим полководцем и оставил после себя школу сопротивления врагам, захватившим мусульман.

Напомним, генерал Сулеймани погиб 3 января 2020 года в результате удара беспилотника ВВС США вблизи аэропорта Багдада вместе с заместителем командира иракскими шиитскими формированиями «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандисом. В Минобороны США заявили, что ракетный удар нанесен по распоряжению президента Дональда Трампа.

Ранее в Багдаде и иранских городах прошли многотысячные манифестации по случаю годовщины убийства Сулеймани.