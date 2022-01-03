Смешать хайлайтер с тональным кремом и выделить губы: пять советов по макияжу для женщин с седыми волосами

В мире моды произошло кое-что потрясающее: седые волосы стали считаться невероятным шиком, достойным подиумных трендов. Однако если вы отдадите предпочтение натуральном цвету волос, то к этому однозначно нужно будет привыкнуть. Поэтому вам просто необходим новый стиль макияжа!

Хотите узнать пять советов от визажистов для женщин с седыми волосами? Тогда скорее знакомьтесь с нижеприведенной информацией!

Создайте свой тон

Это нормально – замечать возрастные изменения на коже, морщинки, расширенные поры или пигментные пятна. И хотя вы в порыве паники и страха захотите прикрыть или замаскировать их, лучше не поддаваться этому желанию.

Лучше использовать минимум средства и максимум фантазии, когда дело доходит до тонального крема или консилера.

Попробуйте смешать несколько капель жидкого хайлайтера с тональным кремом, прежде чем нанести его на кожу мягкой пушистой кистью для макияжа. Такая манипуляция даст эффект внутреннего свечения и молодости.

Сосредоточьтесь на своих бровях

Брови важны для любого цветотипа, но особую роль играют именно для седых волос, которые могут сделать ваш образ невыразительным.

Чтобы ваши брови выглядели привлекательнее, используйте карандаш, обозначая им кончик и тело брови. В идеале вам следует использовать оттенок, который больше всего похож на цвет ваших естественных волос (до того как они поседели).

В завершение макияжа расчешите брови и при желании уложите их гелем. Это откроет ваше лицо и подарит ему особую изюминку.

Выделите свои щеки

В соседстве с седыми волосами некоторая бледность лица опять же может заставить вас выглядеть невыразительно. Поэтому не бойтесь играть с красками, украсьте ваш образ легким румянцем на яблочках щек, растушевывая вверх, чтобы визуально сделать лицо моложе.

Важно: персиковые тона наиболее универсальны для всех цветотипов, поэтому при отсутствии знаний о более подходящих оттенках выбирайте именно персик.

Делаем глаза выразительнее

При наличии седых волос одна из самых важных вещей при выполнении макияжа – это сделать свои черты лица как можно более яркими. Это означает, что подводка для глаз и тени определенно должны присутствовать на вашем лице. Особенно удачно, если эти средства имеют теплый коричневый или темно-синий цвет. Черная же подводка для глаз может слишком резко контрастировать с вашими волосами и выглядеть слишком строго. В качестве теней для век выбирайте теплые матовые оттенки, воздерживаясь от холодных мерцающих.

Сделайте губы яркими

Нейтральные цвета имеют тенденцию сливаться с седыми волосами. Вместо этого выбирайте более смелые оттенки, такие как ягодный или красный. Более блестящие или сатиновые текстуры также имеют больше шансов на успех.