 

Пора меняться: самые модные стрижки, которые будут популярными в 2022 году

03.01.2022, 18:30, Разное
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Если вы следите за модными тенденциями, то эта статья для вас. Далее мы рассмотрим тренды 2022 года. Парикмахер-стилист подметил, что мелкие кудри сменяют крупные, а в женских стрижках возвращается объем. Если говорить о мужских прическах, то тут особых изменений не будет, так как парни не любят делать укладки.

Наступила пора изменений. Трендовые стрижки

Самые модные прически этого года следующие: пикси, рваные, боб-каре, асимметричные и многоуровневые.

Актуальными также будут переходы в стили гранж и резкие срезы.

В отличие от прошлого года, в наступившем наблюдается тенденция на объем.

Парикмахеры-стилисты также говорят о том, что в моду снова входят челки, в том числе и челки-шторки.

Ранее были в тренде легкие завитки, теперь же станут актуальными крупные кудри от самых корней.

Что еще примечательно – в моде будут и кудрявые челки.

Парикмахеры-стилисты подмечают, что все так же в тренде остаются длинные волосы и мода на естественность.

Если говорить о мужчинах, то особо новых тенденций не будет.

Да, в принципе, это и логично, так как большинство парней приходят к парикмахерам с одинаковыми пожеланиями: чтобы было покороче. Мужчины отдают предпочтение таким стрижкам, потому что не хотят волосы причесывать.



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