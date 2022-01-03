Врач Лаврищев перечислил привычки для долголетия

Врач-терапевт Александр Лаврищев перечислил несколько простых привычек, способствующих долголетию.

Первое, на что важно обратить внимание соблюдение режима. Речь идёт не только о сне, но и питании, а также обязательной физической активности. По словам специалиста, никогда нельзя забывать о пользе и важности зарядки. Следует устраивать для себя быстрые разминки и делать их прямо на рабочем месте. Кроме этого, по возможности лучше отдавать предпочтение пешей ходьбе.

Второй, не менее важный фактор количество часов сна. Лаврищев отметил, что от качества сна зависит не только физическое, но и психическое здоровье. Самым оптимальным вариантом будет ложиться в кровать до наступления полуночи.

Третья привычка связана с питанием. Специалист порекомендовал приучить себя, к так называемой “здоровой тарелке”. Он также предупредил об опасности, которую несут в себе экстремальные диеты. Лаврищев пришел к выводу, что для поддержания фигуры достаточно просто придерживаться главных правил здорового рациона, но даже в этом не обязательно впадать в крайности и начинать ограничивать себя абсолютно во всем.

Эксперт также напомнил о диспансеризации. Данный процесс способствует выявлению определенных нарушений в работе организма и помогает стабилизировать хронические заболевания.

Наконец, пятый совет гласит, что нужно управлять стрессом. Проблемы с ментальным состоянием оказывают влияние и на физическое здоровье. Если не отдавать должное внимание проявлениям стресса, он преобразуется в хронический и начнет сопровождаться постоянной усталостью, низкой концентрацией внимания и понижением работоспособности.

Лаврищев посоветовал ограничить взаимоотношения с людьми, общение с которыми приводит только к негативным ощущениям, без страха говорить слово “нет” в ситуациях, когда это хочется сделать, а также поменять отношение к различным ситуациям, сделав мышление более позитивным. Помимо этого, от стресса может помочь избавиться ограничение времени пользования гаджетами.

Источник: 360tv.ru