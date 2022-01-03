Галкин признался в наличии у него еврейских корней

Максим Галкин дал новое интервью для YouTube канала Галины Юзефович. В рамках него он признался в наличии у него еврейских корней, причем со стороны обоих родителей.

В молодости отец Галкина служил офицером. Тогда его предупреждали по поводу того, что супруга с еврейскими корнями может разрушить карьеру. Однако он все равно сыграл свадьбу с дочкой командира и, несмотря на это, смог дойти до звания генерал-полковника.

Знакомство пары состоялось неподалеку от Луганска. Там будущие супруги пребывали в летних военных лагерях. Между парнем и девушкой довольно быстро возникли романтические отношения. Оказалось, что дедушка Максима Галкина Григорий Прагин был против данного союза. Именно он был больше всех уверен в успешной карьере сына и предостерегал о рисках женитьбы.

Сам Максим Галкин убежден, что его отец ставил карьеру на последнее место, потому как женился на Наталье Прагиной. Причем после этого, он даже не пытался скрывать ее “неподходящую” национальность и открыто вписывал во всех анкетах. Комик пришел к мнению, что его родитель делал это из собственных противоречивых взглядов и даже в случаях, когда озвучивать национальность было вообще не обязательно.

Отец Галкина вместе с женой придерживался достаточно свободных взглядов. При этом он смог занять высокую должность в рядах Министерства обороны. Супруг Пугачевой отметил, что семья у него всегда была либеральная и пара, единственный своего ранга, остался в военном ведомстве России.

Галкин напомнил, что его прабабушка также являлась еврейкой. Погибла она от рук нацистов а Одессе. Семья по сей день не может обнаружить ее могилу, потому что в то время все четверо сыновей пребывали на службе.

Источник: www.eg.ru