Галкин оценил музыкальный талант Пугачевой

Максим Галкин не перестает восхищаться своей супругой и любит напоминать публике о ее достоинствах. Недавно он дал новое интервью на канале Галины Юзефович, в рамках которого подробно пояснил о талантах Аллы Пугачевой.

По словам телеведущего, Пугачева обладает далеко не только вокальными данными. Помимо этого, она создала несколько прекрасных музыкальных, а также поэтических произведений. Галкин отметил, что музыкально его избранница сделала очень многое. Если вспомнить, ее произведения практически симфонические. Например, “Три счастливых дня” или “Женщина, которая поет”. С музыкальной точки зрения данные произведения можно назвать “большими”.

У Пугачевой также имеется несколько стихотворений. Она даже читала их в перерывах на концертах. Главные темы, которые в них поднимаются – это возраст и любовь. Максим Галкин добавил, что Пугачева всесторонне развита и рассказал, каким книгам она отдает предпочтение. Книга, которая обязательно должна быть в числе настольных у Примадонны – это воспоминания Константина Коровина о его современниках.

Источник: teleprogramma.pro