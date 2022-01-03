 

“Коронавирус будет с нами всегда”. Ученые спрогнозировали влияние штамма “Омикрон” на пандемию

03.01.2022, 18:00, Новости дня
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Стремительное распространение штамма “Омикрон” показывает, что коронавирус со временем станет эндемичным, как грипп, считает эксперт по инфекционным заболеваниям из Гарвардской школы общественного здравоохранения Стивен Кисслер.

Эксперты полагают, что в постпандемический период коронавирус будет вызывать простуду у одних и более серьезные заболевания у других людей, в зависимости от общего состояния здоровья, вакцинирования и перенесенных ранее инфекций. Мутации будут продолжаться, и в конечном итоге время от времени может требоваться бустерная вакцинация новыми препаратами, адаптированными к другим вариантам коронавируса.

При этом иммунная система человека будет лучше распознавать и сопротивляться коронавирусу, отметил иммунолог Али Эллебеди из Вашингтонского университета, указав на способность человеческого организма “запоминать” микробы, которых он видел раньше, создавая при этом многослойную защиту.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название “Омикрон”. К 22 декабря “Омикрон” был подтвержден в 110 странах.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что “Омикрон” заразнее других вариантов коронавируса, но менее опасен.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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