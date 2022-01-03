В российских школах запретят домашние задания

Постановлением Минпросвещения от 29 декабря 2021 года в общеобразовательных учреждениях вводится запрет на домашние задания для учащихся.

В ведомстве отметили, что нынешние учебные программы являются слишком объёмными для восприятия несовершеннолетних, поэтому освоение материала свыше 5–6 часов в день является опасным для здоровья детей и может привести к риску возникновения хронических заболеваний.

«Представьте, как мы можем развивать гармоничную личность, если сначала ребёнок учит материал в школе, а потом ещё делает домашние задания, а если это произведение художественной литературы? Когда его читать? А ведь кто-то ещё занимается музыкой, искусством, спортом, ходит на кружки. Так можно только возбудить ненависть к обучению и школе. Неужели это наша цель?» – прокомментировала инициативу замминистра Анна Грачёва.

Чиновница добавила, что отмена домашних заданий состоится уже после окончания новогодних каникул. Обо всех случаях нарушений постановления министерства она просила оперативно сообщать в районные управления образования.

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