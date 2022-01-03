 

В российских школах запретят домашние задания

03.01.2022, 17:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Постановлением Минпросвещения от 29 декабря 2021 года в общеобразовательных учреждениях вводится запрет на домашние задания для учащихся. 

В ведомстве отметили, что нынешние учебные программы являются слишком объёмными для восприятия несовершеннолетних, поэтому освоение материала свыше 5–6 часов в день является опасным для здоровья детей и может привести к риску возникновения хронических заболеваний. 

«Представьте, как мы можем развивать гармоничную личность, если сначала ребёнок учит материал в школе, а потом ещё делает домашние задания, а если это произведение художественной литературы? Когда его читать? А ведь кто-то ещё занимается музыкой, искусством, спортом, ходит на кружки. Так можно только возбудить ненависть к обучению и школе. Неужели это наша цель?» – прокомментировала инициативу замминистра Анна Грачёва.

Чиновница добавила, что отмена домашних заданий состоится уже после окончания новогодних каникул. Обо всех случаях нарушений постановления министерства она просила оперативно сообщать в районные управления образования. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.12 / Эксперт рассказал, как избежать новогоднего похмелья

06.10 / Застенчивый человек: вдова Талькова вспомнила подробности знакомства с музыкантом

03.12 / Названы худшие по коронавирусу округа Подмосковья

19.12 / И зло качественное, и добро качественное

24.06 / «Как только в столице объявили дополнительные выходные, у нас понеслось»

22.12 / Мнение: О загадочных происшествиях с путинскими присными

31.05 / “Мамба” выяснила, что реально мужчины думают о блондинках

04.06 / Владимир Ефимов рассказал о росте частных инвестиций в Москве

23.08 / Мнение: Белоруссия ставит точку в цветных революциях

13.10 / Ученые: Риск проблем с сердцем можно предсказать по месячным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика