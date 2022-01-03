 

От дутиков до квадратных носов. Тренды обуви 2022 года уже известны

03.01.2022, 17:46, Разное
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За месяцы локдауна мы так привыкли к удобной обуви на плоском ходу! Но время идет, и душа тянется к чему-то более праздничному. 2022 год “отучит” нас от полудомашней обуви. Готовьтесь к бантикам, стразами, платформам и обилию принтов. Любители плоского хода тоже найдут для себя трендовые новинки. В этой статье мы расскажем о самой трендовой обуви этого года.

Дутики

Их еще называют “луноходами”. Очень теплая модель обуви подойдет для зимы и ранней весны. В 2022-м актуальны стеганые дутики.

Яркие мюли

Этой весной мюли ярких расцветок, с принтами и стразами будут везде! В тренде модели на устойчивом квадратном каблучке. Актуальны мюли с широким ремешком.

Квадратный носок

В сезоне-2022 особой популярностью будет пользоваться квадратный мыс.

Если вы уже прицениваетесь к весенним ботинкам или туфлям, обратите внимание на модели с четким геометричным носком. Такая обувь хороша не только в офисных, но и в кэжуальных луках.

Балетки

Любительницы удобной обуви могут ликовать! Балетки снова возвращаются в моду. Если вы впервые покупаете эту обувь, отдавайте предпочтение сдержанной черно-бело-бежевой гамме. Стильно смотрятся модели с контрастным носком – в таких ходила сама Коко Шанель.

Бантики

Если вам нравится кокетливый женственный стиль, туфли с бантиками – ваш идеальный вариант.

В этом сезоне лодочки и босоножки сочных расцветок с бантиками, украшенными стразами, популярны как никогда. Для повседневной носки бантики тоже годятся. Только выберите туфли более сдержанной цветовой гаммы.

Платформа

Платформа – отличительная черта всей трендовой обуви 2022-го. Туфли, ботильоны, сапоги и даже броги – все должно быть на платформенной подошве.

Стоит отметить, что в период весенних паводков платформа становится настоящим спасением, так что это не только стильный, но и практичный тренд.

Слингбэки

Эта модель представляет собой мюли с ремешком, фиксирующим пятку. В 2022-м популярны слингбэки с острым носком.



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