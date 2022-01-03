 

Эксперты рассказали, что зеленый чай и грибы уменьшают риски развития рака груди

03.01.2022, 17:24, Разное
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Противораковая ассоциация в Китае сообщает, что ежегодный рост случаев рака груди составляет 3%. Специалисты заявляют, что если каждый день употреблять грибы и зеленый чай, то риски сократятся на 90%.
Как выяснилось, больше всего больных с таким диагнозом отмечают в Шанхае, Гуанчжоу и Пекине. Результаты опытов специалистов доказывают, что структура свежих грибов и зеленого чая предотвращает формирование раковых клеток. Как выяснилось, женщины, употреблявшие каждый день 10 г свежих грибов, на 64% уменьшили риски развития рака груди. У сушеных грибов эффект меньше, они понижают вероятность онкологических болезней лишь в 2 раза.

Женщины, каждый день употребляющие в еду свежие грибы и зеленый чай, снизили риски болезней на 90%. Но стоит помнить, что даже медицина Китая не может гарантировать продукт, излечивающий от онкологии на 100%. Специалисты напоминают, что сбалансированный рацион помогает лишь уменьшать риски рака.

Источник: solenka.info



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