 

В США двойняшки родились с разницей в 15 минут, но в разные годы

03.01.2022, 17:16, Новости дня
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По данным издания, 31 декабря в 23.45 у Фатимы Мадригал и Роберта Трухильо родился сын Альфредо.

Через 15 минут, уже после наступления нового года, женщина родила девочку Айлин.

Таким образом, первый ребенок родился в 2021-м, а второй – в 2022 году.

“Для меня безумно, что они двойняшки, но имеют разные дни рождения. Я удивлена, но счастлива, что [дочь] родилась в полночь”, – сказала Мадригал.

Семейный врач, работающая в родильном центре, Ана Абрил Ариас назвала эти роды “одними из самых памятных в карьере”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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