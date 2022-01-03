Представлен смартфон OnePlus 9RT

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03.01.2022, 17:12, Новости дня
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Информация о выходе на мировой рынок новой модели смартфона появилась на ресурсах индийского подразделения компании. Там же опубликованы и технические характеристики мобильного гаджета.

Напомним, что в Китае модель смартфона 9RT была представлена на китайском рынке еще в октябре прошлого года. Однако несколько месяцев понадобилось для того, чтобы аппарат вышел на уровень глобальных продаж.

Итак, в гаджете установлен экран с диагональю 6,62 дюйма. Картинка на нем отображается с разрешением 2400 на 1080 пикселей и частотой кадров 120 Гц. В основу конструкции положен процессор Snapdragon 888. Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч. Мощность быстрого зарядного устройства – 65 Вт.



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