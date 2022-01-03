 

Операционная система Linux станет более дружелюбно для видеоигр

03.01.2022, 17:12, Новости дня
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Сделать известную и популярную в некоторых кругах пользователей операционную систему Linux более подходящей для запуска видеоигр обещают разработчики из компании Canonical.

Речь идет о внедрении новых решений, которые можно объединить общим понятием «Linux для игр», говорят в компании.

Разработчики, в частности, сообщают, что операционной системе нужны определенные драйвера, чтобы обеспечить поддержку модных графических процессоров и других важных компонентов электронных устройств. В целом, здесь нет ничего сверхъестественного, отмечают специалисты. Однако эту работать нужно сделать прежде, чем объявлять, что с какого-то момента геймеры смогут смело использовать Linux.



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