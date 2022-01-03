 

Заявление стран «ядерной пятерки» оказалось инициативой России

03.01.2022, 17:04, Новости дня
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Заявление лидеров Китая, России, Великобритании, США и Франции о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений было подготовлено по российской инициативе, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Приветствуем опубликованное 3 января 2022 года Совместное заявление пяти ядерных держав о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Российская Федерация твёрдо исходит из того, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана», – говорится в комментарии на сайте МИД России.

Отмечается, что российская сторона последовательно продвигала идею о подтверждении данного принципа всеми государствами «ядерной пятерки». 

«Этот документ был подготовлен по нашей инициативе и при самом активном участии российских представителей. Его обнародование предполагалось осуществить в привязке к началу Х Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. Она должна была открыться в Нью-Йорке 4 января, однако была отложена из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в США», – уточнила Захарова.

По ее словам, учитывая важность и самодостаточность Совместного заявления, ядерные державы решили не откладывать его публикацию. Захарова добавила, что документ «пятерки» дополняет и развивает двусторонние заявления, ранее принятые на высшем уровне с США (в Совместном заявлении президентов от 16 июня 2021 года) и КНР (в Совместном заявлении от 28 июня 2021 года к двадцатилетию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве).

Кроме того, в Telegram-канале МИД РФ сообщается, что одобрение лидерами ядерных держав заявления о предотвращении ядерной войны будет способствовать снижению напряженности.

«Рассчитываем, что в нынешних непростых условиях международной безопасности одобрение лидерами ядерных держав такого политического заявления будет способствовать снижению уровня международной напряженности и сдерживанию гонки вооружений, содействовать укреплению доверия и формированию основ будущего контроля над наступательными и оборонительными вооружениями в их взаимосвязи, а также мер по снижению рисков», – говорится в сообщении.

В понедельник лидеры Китая, России, Великобритании, США и Франции выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. 



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