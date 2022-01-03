Экипаж россиянина выиграл второй этап ралли «Дакар»

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03.01.2022, 17:04, Новости дня
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Экипаж россиянина Андрея Каргина одержал победу на втором этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков в Саудовской Аравии.

Дистанция участка составила 338 км. победители финишировали с результатом в 3 часа 52 минуты 7 секунд. Второе место занял экипаж Дмитрия Сотникова (отставание 38 секунд), третий стал экипаж Эдуарда Николаева (+2,14), передает ТАСС.

В общем зачете с учетом пролога лидирует Сотников (7: 59.07), затем идут Николаев (8: 01.14), Каргинов (8: 17.41) и Шибалов (8: 21.50).

В зачете внедорожников первое место занял француз Себастьян Леб. В классе мотоциклов этап выиграл испанец Хуан Барреда, лидирует в общем за счет Сэм Сандерленд. Среди квадроциклистов первое место у аргентинца Мариано Андухар.

Третий этап ралли-марафона состоится 4 января, протяженность спецучастка составит 255 км, а завершится ралли «Дакар» 14 января.



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