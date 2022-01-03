 

Медведчук назвал способ преодолеть энергокризис на Украине

03.01.2022, 17:04, Новости дня
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Украине необходимо вместе с Евросоюзом и Россией создать газовый консорциум для бесперебойного транзита голубого топлива из России, сообщил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктор Медведчук.

По его словам, чтобы сохранить газотранспортную систему (ГТС) Украины и предотвратить катастрофу в энергетике, украинским властям необходимо прекратить «политические спекуляции» на теме газа и действовать в интересах граждан, сообщается на сайте политсилы.

Медведчук подчеркнул, что для бесперебойных поставок газа по «реальной цене, без переплат европейским посредникам» следует начать переговоры о поставках российского голубого топлива.

Как отметили в пресс-службе политсилы, необходим «как можно более оперативный старт переговоров» о сохранении транзита топлива из РФ в Европу через территорию Украины.

«Ради бесперебойной прокачки российского голубого топлива по украинской трубе (это позволило бы сохранить газотранспортную систему Украины и обеспечить ей будущее) нужно предметно подойти к теме создания трехстороннего газотранспортного консорциума, разговоры о котором ведутся уже многие годы. Консорциума с участием, помимо Украины, с одной стороны Российской Федерации, которая способна выступить гарантом и обеспечить бесперебойную прокачку голубого топлива через территорию Украины, и с другой стороны Европейского союза, в котором находятся потребители транзитируемого через Украину российского газа», – сказал Медведчука.

Ранее сообщалось, что подземные хранилища (ПХГ) Украины заполнены на 43% меньше, чем на аналогичную дату годом ранее, запасы природного газа по состоянию на 1 января составляют 13,517 млрд кубометров. 

Бывший министр внутренних дел Украины генерал-полковник Анатолий Могилев сообщил об ужасных перспективах для своей страны из-за ошибок Киева. Могилев напомнил в эфире телеканала UkrLive, что высоких цен на газ в государстве закрывают большое количество хлебопекарен, предприятий металлургии и химии. Это, в свою очередь, провоцирует рост безработицы.



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