Монохромность всегда считается мощным ходом: советы, как сделать шаг вперед в своем стиле в 2022 году

Когда мы смотрим на героинь гламурных комедий и сериалов, мы понимаем, что их стиль безупречен. Конечно, их образы создают профессионалы, а костюмы предоставляют лучшие бренды. Где-то в глубине души многим из нас хочется выглядеть не хуже Кэрри Брэдшоу или Миранды Пристли.

К счастью, улучшить свой собственный вкус и восприятие стиля можно и без команды профессионалов. Мода – эта та капризная штучка, секреты которой изучены вдоль и поперек. Так почему бы в наступившем 2022 году не совершить кардинальный прорыв? Январь – самое время начать перемены.

Смешайте яркие расцветки и принты

Замечали ли вы, как виртуозно героини голливудских комедий миксуют яркую одежду и элементы с принтами? Да, большинство из них, по задумке сценаристов, работают в модной индустрии и никогда не спускаются в метро. Но кто сказал, что рядовые женщины не хотят ловить на себе восторженные взгляды прохожих? Кто сказал, что в обычной жизни мы не можем воспользоваться этим модным приемом?

Ключом к успеху являются импровизация и желание экспериментировать. Если вы хотите получить звание самой стильной женщины, вы не должны сомневаться в собственных силах. Начните с малого, соединив свой любимый клетчатый жакет и нежную блузу с цветочным рисунком.

В другой раз достаньте из шкафа свои самые яркие брюки и объедините их с не менее яркой водолазкой. Замените вещи в безопасных нейтральных оттенках на более яркие аналоги, и результат всегда будет ошеломляющим. Помните о том, что сочетать друг с другом можно даже противоположные по характеру оттенка вещи: красную и голубую или оранжевую и фиолетовую.

Делайте ставку на монохромные образы

Монохромные комплекты смотрятся более стильно, эффектно и позволяют вашему образу выглядеть более монолитно. Но, если вы будете делать ставку на черные, белые или бежевые тотал-луки, вы рискуете потеряться в толпе других модниц. Не бойтесь экспериментировать с модными оттенками наступившего сезона: ярко-желтым и фиолетовым.

Ключом к успеху монохромного образа является ставка на родственные по характеру оттенки. Например, стильная альтернатива черному – хаки – является миксом зеленого и коричневого. Это означает, что с брюками оттенка хаки вы можете смешивать землистые, верблюжьи и песочные элементы. Просто сделайте один оттенок коричневого центральным, а другие – дополнительными. От этого ваш образ только выиграет.

Не игнорируйте спортивную одежду

В наши дни невозможно заслужить звание самой стильной женщины, “выезжая” на приемах 20-летней давности. Сейчас кроссовки во многих случаях вытесняют из гардероба лодочки, футболки и кроп-топы становятся аналогом рубашек, а толстовки заменяют трикотажные джемперы.

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В стильном луке должна быть достигнута гармония. Например, в более расслабленном варианте брючного костюма вы можете заменить брюки на джоггеры. Смело сочетайте элементы спортивного стиля со строгими и скучноватыми вещами базового гардероба. На выходе вы получите стильный расслабленный лук, который далек от официоза и формальности.

Если вы сомневаетесь в правильности выбранного направления, начните эксперимент с элементов базовых расцветок. Например, поверх укороченного тренировочного топа и легинсов наденьте негабаритный блейзер с принтом “елочка”.

Образы-трансформеры

Лучшими образами могут считаться те, что трансформируются в мгновение ока с помощью нескольких деталей. Таковым может считаться простая белая рубашка и базовые джинсы.

В сочетании с кроссовками этот комплект выглядит прогулочным. Если вы добавите вязаный свитер, то можете отравиться в офис, Ну а туфли на каблуке, массивное ожерелье и красивая сумка на цепочке сделают этот простой образ вечерним. Чем проще будут элементы в вашем гардеробе, тем лучше.

Отдавайте предпочтение тому, что вам нравится

Одежда, в которой вы выходите в люди, должна быть комфортной для вас. Если к какому-то тренду душа совсем не лежит, оставьте его на вешалке магазина. Сделайте вещи в своем гардеробе своими союзниками оставьте там только самые любимые. Только так вы сможете чувствовать себя на высоте.