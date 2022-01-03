Кинокритик Антон Долин наконец посмотрел сериал «Игра в кальмара»

Российский кинокритик Антон Долин в соцсетях рассказал, что все-таки посмотрел нашумевший сериал «Игра в кальмара», а также поделился впечатлениями.

По его словам, несмотря на большую популярность и обсуждение проекта после его выхода, он смотреть сериал тогда не стал.

«Даже когда недавно я спросил здесь о сериалах года, «Игру в кальмара» назвали всего 2-3 раза из сотен комментариев. В общем, я смотреть тогда не стал, а сейчас взялся только под нажимом младшего сына. Краткое резюме: отличный сериал. Смачный, яркий, злой, смешной, жестокий, гротескный – говоря короче, незабываемый», – написал Долин в публикации в Facebook.

Сериал он назвал лишь явлением поп-культуры. Проект кинокритик похвалили за жанровые контрасты, юмор, парадоксальность мышления, бескомпромиссность формы и проработанные образы.

Подводя итог, Долин посоветовал подписчикам посмотреть сериал.

Ранее сообщалось, что объявлено о втором сезоне сериала «Игра в кальмара», но точной даты названо не было.

Согласно данным опроса ВЦИОМ, почти половина россиян (47%) знают или что-то слышали о корейском сериале «Игра в кальмара», однако большинство граждан (53%) впервые услышали о сериале во время самого опроса. Однако сериал стал самым популярным в истории американского стримингового сервиса Netflix.

Напомним, в начале декабря в сети был опубликовали фрагмент беседы главреда журнала «Искусство кино» и кинокритика Антона Долина с кинорежиссером Ридли Скоттом, голливудский режиссер обматерил российского журналиста. Долин позже объяснил причину.