 

Синоптики предупредили москвичей о резком потеплении

03.01.2022, 16:20, Новости дня
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Резкие перепады температуры ждут жителей столицы во время новогодних каникул, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«После похолодания, которое захватывает сегодняшний и завтрашний дни, 5 января будет взрывное потепление от ночных –11…–13 градусов до 0 днем», – цитирует синоптика RT.

По словам специалиста, с 5 января жителям Москвы и Подмосковья стоит ждать мокрый снег, метель, снежные заносы и гололед на дорогах. Все это принесет с собой резкое потепление.

На следующий день в четверг, 6 января, в столице будет все так же тепло, но вот 7 и 8 января резко похолодает до –10…–15 градусов.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник. По прогнозу гидрометцентра, в понедельник утром столбики термометров в столице покажут 12 градусов ниже ноля, а к обеду в Москве потеплеет до минус 10 градусов и пойдет снег.



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