 

“Я за границу никогда не ездил”. 72-летний Поплавский рассказал, какая сумма нужна ему на ежемесячные расходы

03.01.2022, 15:48, Новости дня
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“Я считаю деньги. Дурак только не считает. Я скажу, что мне на месяц необходимо 5 тыс. грн. Это минимально, чтобы прожить. А если я хочу еще и погулять, хочу куда-то поехать… А я за границу никогда не ездил, я езжу только в село, так что мне там хватает”, – заявил он.

Ранее 72-летний Поплавский говорил, что его пенсия составляет порядка 17 тыс. грн, но точную сумму назвать не смог, подчеркнув, что ее получают помощники.

Контекст:

Михаил Поплавский родился в селе Мечиславка Кировоградской области в 1949 году. С 1993 года он возглавляет Киевский национальный университет культуры и искусств.

Поплавский был женат дважды. В первом браке детей у него не было. В 1982 году в браке со второй женой Людмилой у Поплавского родился сын Александр. Супруги расстались в 2009 году. По словам ректора, его вторая жена сейчас на пенсии и занимается внуками.

Свои нынешние отношения Поплавский не афиширует.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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