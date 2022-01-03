“С участием активистов беглой белорусской экстремистской оппозиции”. Беларусь выразила протест Украине из-за марша в честь Бандеры

“Посольство выражает решительный протест в связи с нарастающей радикализацией антибелорусской позиции Украины, выражающейся в потворствовании демонстративному чествованию коллаборационистов и палачей белорусского народа, и требует прекратить попытки героизировать преступления против человечности, которые не имеют срока давности и не могут быть прощены белорусским народом”, – говорится в сообщении.

В посольстве также заявили, что мероприятие прошло “при молчаливом попустительстве властей Украины массового участия активистов беглой белорусской экстремистской оппозиции под символикой белорусских коллаборационистов и прислужников Третьего рейха в националистическом марше с широким освещением в средствах массовой информации Украины, в том числе на общенациональных каналах телевидения”.

Контекст:

Степан Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма. Он родился 1 января 1909 года. В феврале 1940 года он стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод Организации украинских националистов. В 1959 году был убит агентом КГБ. Проведение маршей националистов в день его рождения – традиция во многих городах Украины.

В 2015 году парламент Украины одобрил закон о правовом статусе и чествовании памяти участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке. УПА признали организацией, которая боролась за украинскую государственность.

1 января 2022 года в Украине прошло, по данным полиции, 56 массовых мероприятий в честь дня рождения Бандеры, в которых приняли участие около 3,5 тыс. человек. В Киеве прошло факельное шествие, в нем участвовали около 600 человек.

Израиль осудил проведение марша в честь Бандеры, заявив, что “прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста в Украине”.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал Европу ввести санкции против Украины из-за марша в честь Бандеры.

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