Амнуэль: Садиться за стол с кремлевскими шулерами – это заведомо обрекать себя на проигрыш. Лучше всего – указать шулеру его место у параши

21 равно “очко”. Это одна из самых популярных цифр и игр на российско-советских просторах. Игра наиболее простая и общедоступная, дающая иллюзию быстрого и несложного выигрыша. Игра, шагнувшая в повседневную жизнь из исторического прошлого, в котором “нам не счесть ни тюрем, ни лагерей”, на просторы сел и городов, центров и столиц, в подворотни и дворы, в купе и на кухни. Все, от мала до велика, знакомы с ней. Хотя бы однажды пытались в нее сыграть или играли. Знают главную простую комбинацию десятка плюс туз. Более скоростной по достижению различных результатов “игрой” являются только “наперстки”. Но, “наперстки”, “стаканчики”, это все-таки более сложное оборудование, чем затертая, замусоленная, крапленая колода, легко превращающаяся в руках шулера в беспроигрышный механизм обмана, приносящий ему соответствующий выигрыш.

21-ый год минул. Рискну подвести итог этой прошедшей игры и заглянуть в возможность ее продолжения. Мудрость, что играть в очко с шулером бессмысленно, получила очередное подтверждение. С шулером, окруженным подыгрывающей ему командой, камарильей – тем более. В этом случае никакой “канделябр” не спасает. Дай Бог только ноги унести. 2021 год доказал в очередной раз справедливость этих выводов.

Попытки гражданского общества, оппозиции, сыграть с захватившими Кремль (то есть, конечно, колоду) членами преступного сообщества – бесполезны. Сдача, называвшаяся “выборами”, это наглядно продемонстрировала. Сколько не прикладывай умное голосование и другие изобретательные системы – итог очевиден. У банкующего на руках всегда окажется “очко”. Сколько не пытались сыграть, даже умудренные историческим опытом тюрем и лагерей собственных или пройденных предками, уважаемые “мемориальцы”, сколько игра, то есть ниточка их столь необходимой обществу и исторической правде деятельности, не продолжалась – но с того момента, как им пришлось играть кропленной военно-истерическим обществом колодой, результат был очевиден. Оставалось только ждать, когда банкующий решит, что дольше продолжать игру уже ненужно.

Увы, предъявленные “Мемориалам” обвинения в искажении исторической правды, в реабилитации нацизма и фальсификации истории Второй мировой войны, послужившие основанием для прекращения их деятельности, то есть “игры”, можно было предвидеть. Действительно, в одном ряду с истинными жертвами советской “справедливости и законности” реабилитируемыми их усилиями оказывались одновременно “тухачевские”, “косиоры”, “бухарины”, “артузовы” и прочие. Те, кто являлись вполне параллельным явлением подобным коллегам из институций, осужденных Нюрнбергским процессом, и навсегда прикованным к позорному столбу истории, нанесшим человечеству вполне соразмерный вред.

Они и эти так называемые “жертвы неправомерных обвинений” были сплочены в дружеском объятии пакта Молотова–Риббентропа и парада победы в Бресте в сентябре 1939 года одним желанием – подчинить себе мир. С моей точки зрения, и первые, и вторые – вполне соотносимые величины зла. Уверен, те, кто запускал “Кровавое колесо”, кто подталкивал его и катил по территории страны по Европе, по миру, никакой реабилитации не заслуживают. “Нельзя молиться за царя ирода! Богородица не велит”. Играть с ними запачканной кровью колодой и пытаться утверждать, что якобы некоторые карты более чисты, чем другие, было наивно и, как показало время, неперспективно. Утверждения, что пытались играть по правилам, как и аналогичные утверждения тех, кто пытается выиграть выборы, или иные процессы, в лучшем случае страдает близорукостью и непониманием того, с кем они ведут игру. Не назвав шулера – шулером, не прекратив игру, не воздав преступнику по его заслугам, рассчитывать на любой продолжительный успех наивно. Трагическая ситуация с продемонстрировавшим всей стране и миру кровавое крапление “Сандормоха” – историком, энтузиастом совести и честности Дмитриевым – только лишнее доказательство этой аксиомы. Уверен этот печальный опыт 2021 года необходимо учесть в будущем и ни в коем случае не повторять этих ошибок.

Кстати, и заезжие игроки, более наученные играть в покер или бридж, проигрывают специалистам по тюремно-лагерному “очку”. 2021-й и это продемонстрировал наглядно. Утверждения западных политиков, что окончив ведущие университеты мира, они более профессиональны в этой игре, чем сплоченные жаждой власти и богатства, неподконтрольные ни своим, ни международным правилам и сообществам, вышедшие из подворотен, школ КГБ, КПСС и комсомола и, следовательно, более опытным в игре в “очко” – наивны. Не желающим играть по международным законам, банкующим в Кремле бессмысленно противопоставлять знания правил. Смотреть им в глаза, жать руки и даже садиться за стол – это заведомо обрекать себя на проигрыш. Повторюсь еще раз у шулера выиграть нельзя! Его можно только отлучать от игры, а лучше наказывать за шулерство.

“Очко” – это много, но есть комбинация еще более сильная – два туза! То есть 22. Равно 2022-му наступившему году. Будем продолжать игру с верой в возможную победу? Будем садиться за стол, пытаясь оказаться математически и профессионально, но не шулерски, более подготовленными – боюсь, получим к концу года такой же неблагоприятный результат. Тем более, что шулер, его команда поддержки, с удовольствием используют и шантаж, и подкуп, и наконец, угрозу, а порой и не угрозу убийства, устранения. Перефразирую мудрость известной басни: “А вы, друзья, как не садитесь, все ж в политигроков (политиков) не годитесь!” Политик с шулером за стол садиться не должен. Говорим мы о процессах внутренней или внешней политики – думаю, в данном случае значения не имеет. Другое дело, что у внешних игроков запас возможностей больше. Уверен, лучше будет, если знатоки внутренних процессов игры и внешних объединяться и, наконец, укажут шулеру его место у параши.

Источник: “ГОРДОН”

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