На рынке появился процессор AMD Athlon Gold 4000G

Эксперты с удивлением заметили, что на рынке в свободной продаже появился процессор Athlon Gold 4000G, анонса или полномасштабной презентации которого никто не помнит.

Собственно говоря, «на полку» попал только единичный экземпляр, которые продавец предлагал со скидкой чуть более, чем за 118 американских долларов, заявляя, что его базовая стоимость на полсотни «зеленых» больше.

Позже ситуация прояснилась. Оказалось, что продавец специализируется на продаже несерийных, в том числе устаревших моделей полупроводниковых устройств. Наконец-то стало ясно, что мы имеем дело с раритетом, у которого объем оперативной памяти составляет всего-то 4 Мб. Судя по всему, здесь использована архитектура Zen 2, говорят специалисты.