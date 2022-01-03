 

Samsung представил монитор с частотой обновления кадров 240 Гц

03.01.2022, 15:44, Новости дня
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В корейской компании Samsung провели официальный анонс нового изогнутого монитора Odyssey Neo G8. Диагональ экрана в нем имеет размер 32 дюйма. А частота обновления картинки здесь составляет 240 Гц, что указывает на игровой класс устройства.

Как стало известно, тот же самый монитор разработчик представит на экспозиции выставки CES 2022. На самом деле, данное устройство является уменьшенной копией монитора с диагональю 49 дюймов, которые уже показывали публике.

Но есть отличие. Так, радиус кривизны составляет 1000R. То есть, на фоне аналогов, у которых данный показатель составляет 1500R и даже 1800R, данный монитор выглядит еще более изогнутым, а это большой плюс для качества изображения.



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