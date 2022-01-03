Лукашенко потребовал не превращать Минск в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нельзя допустить перенаселения Минска, чтобы он не стал похож на Москву.

«Мы договорились, что в Минске будем немножко «сжимать» квадратные метры жилья. Нельзя перенаселять Минск, ибо скоро Минск встанет, как Москва, в часы пик, хотя уже и сейчас пробки есть», – приводит пресс-служба Лукашенко его слова, передает ТАСС.

По словам Лукашенко, несмотря на то, что в столице меньше возводят жилья, полностью строительство приостанавливать не будут.

«Здесь будут нужны и трудовые ресурсы, поскольку Минск – крупный промышленный город и все-таки столица, – продолжил президент.

Также президент отметил, что граждане стали активно покупать земельные участки возле столицы. Как сообщил глава страны, пустующие земли нужно срочно продать, не обижая местное население.

Кроме того, по словам Лукашенко, в городах-спутниках Минска необходимо активнее создавать новые рабочие места. Глава перечислил следующие города: Дзержинск, Заславль, Логойск, Руденск, Смолевичи и Фаниполь.

На январь 2021 года население Минска составляло 2,01 млн человек.

Раннее сообщалось, что в столице Белоруссии открылся магазин, в котором можно приобрести футболки и толстовки с популярными цитатами президента страны Александра Лукашенко.