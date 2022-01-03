 

Советник канцлера ФРГ решил провести встречу с представителями РФ и Франции по Украине

03.01.2022, 15:22, Новости дня
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Германия продолжает делать ставку на дипломатию в вопросе украинского урегулирования, в ближайшие дни состоятся встречи советника канцлера ФРГ с коллегами из РФ и Франции, о контактах на высшем уровне сказать пока ничего нельзя, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Хебештрайт заявил, что «о возможных встречах канцлера мы сообщаем в срок, пока сказать на эту тему нечего», передает ТАСС.

Так он прокомментировал сообщение газеты Bild о якобы ведущейся германской стороной подготовке встречи в январе канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента России Владимира Путина.

При этом Хебештрайт назвал предстоящие контакты с Россией «разумными и важными».

«Советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер на этой неделе встретится с российским и французским коллегами. О конкретной дате станет известно позже», – сказал представитель правительства Германии.

Касаемо контактов в нормандском формате Хебештрайт добавил: «Германия и Франция дали понять, что предложение (о контактах) актуально до сих пор. Украинский кризис можно решить лишь дипломатией».

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник пожаловался на игнорирование немцами Киева: по его словам, представители немецких властей в кулуарных беседах часто игнорируют интересы Украины, из-за чего «отдельные» вопросы украинским дипломатам приходится поднимать «публично».

Напомним, МИД РФ распространил два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Там, в частности, указывается, что альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины.



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