 

Российская лыжница заняла первое место в масс-старте «Тур де Ски»

03.01.2022, 15:22, Новости дня
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Спортсменка из РФ Наталья Непряева финишировала первой в масс-старте классическим стилем на дистанции 10 км, который прошел в рамках многодневной гонки «Тур де Ски».

Соревнования проходят в Италии. Дистанцию гражданка России прошла за 29 минут 51,3 секунды, второе место у норвежки Хейди Венг, которая отстала на 3,7 секунды, а третьей пришла Кристи Пярмякоски из Финляндии (+4,8), передает ТАСС.

В начале декабря российские лыжники Александр Терентьев, Илья Семиков, Артем Мальцев и Сергей Устюгов заняли второе место в эстафете 4х7,5 км на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.



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