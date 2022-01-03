Ученые рассказали о симптоме нехватки витамина B12, возникающем при закрытых глазах

Ученые рассказали о симптоме недостаточности витамина B12, который проявляется, когда человек закрывает глаза. Эксперты напоминают, что дефицит развивается медленно, усложняя своевременное установление диагноза.

Организму человека B12 необходим для формирования эритроцитов, синтеза ДНК, поддержки работы нервной системы и для других основных функций. Осложнения, которые связывают с низкими показателями витамина, часто фиксируются в конечностях тела, где нервы очень чувствительны к прикосновениям. Также тревожный сигнал может появляться, когда глаза человека закрыты.

Такое состояние появляется при изменении ощущений положения частей тела относительно друг друга или пространства. Доктора объясняют, что симптоматика проявляется, когда человек находится с закрытыми глазами и при минимальных экстероцептивных ощущениях.

Такое состояние было описано в процессе обследования 31-летней женщины, у которой развивалась нехватка витамина B12 после оперативного вмешательства. Во время осмотра обнаружили утрату ощущений положения конечностей, вибрацию в них и сильную атаксию – нарушение согласованности движений разных мышц.

Из данных NHS следует, что анемия, которая вызывается нехваткой компонента B12 или фолиевой кислоты, может провоцировать многогранный спектр симптоматики. Чаще всего развиваются они медленно, но могут ухудшаться, если не будет лечения. Симптоматика может быть не только физической, а и неврологической и включает в себя одышку, слабость и недостаточность энергии. Также появляются странные ощущения или покалывание в руках, ступнях и ногах.

Специалисты рекомендуют вводить в меню продукты, содержащие B12 – яйца, мясо птицы, молочные продукты. Люди, которые имеют серьезную недостаточность вещества из-за мальабсорбции B12, получают инъекции. Также веганы и вегетарианцы могут принимать добавки витамина после обязательной консультации с доктором.

Источник: www.medikforum.ru