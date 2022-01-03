“Росита непростая”. Ляшко рассказал о жене, с которой познакомился в зале игральных автоматов 24 года назад

О знакомстве с будущей женой Ляшко ответил, рассказывая о своем самом большом выигрыше в карты.

“За ночь в интернате где-то по 10 руб. выигрывал. Целую ночь те карты гоняем, потом утром на уроки идешь. И потом играл. Я же и с Роситой познакомился в зале игральных автоматов”, – уточнил нардеп.

Рассказывая об отношениях с женщинами, Ляшко признался, что редко влюблялся.

“У меня была любовь в школе, у меня была любовь в селе и моя любовь на всю жизнь – Росита”, – подчеркнул политик.

По словам Ляшко, сохранить отношения в браке после 24 лет совместной жизни им помогают дети и взаимоуважение.

“Все ж непростые – я непростой, Росита непростая”, – рассказал Ляшко. При этом бывший нардеп заявил, что не является подкаблучником.

Контекст:

Олег Ляшко родился в 1972 году в Чернигове. На момент рождения его матери Любови Ляшко было 19 лет. Когда Олегу Ляшко исполнилось два года, отец оставил семью, а мать оформила сына в Прилуцкий детский дом. По словам Олега Ляшко, он не держит зла на мать и поддерживает с ней хорошие отношения.

Ляшко был депутатом парламента почти 13 лет – с 25 мая 2006 года по 29 августа 2019 года.

Ляшко и Сайранен зарегистрировали брак 2 июня 2018 года после 20 лет совместной жизни. В мае 2020 года Ляшко сообщил о рождении сына Александра. Супруги также воспитывают дочь Владиславу (2002).

—