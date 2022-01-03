 

Россия нанесла авиаудары по гражданским объектам в Сирии – Reuters

03.01.2022, 15:05, Новости дня
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Бомбы сбросили на несколько городов и деревень, животноводческие и птицеводческие фермы, а также водонапорную станцию, обслуживающую центр провинции, город Идлиб с населением более миллиона человек.

Представитель городской службы водоснабжения заявил, что в результате атаки станция выведена из строя.

Заместитель регионального координатора ООН по гуманитарным вопросам Марк Каттс подтвердил в Twitter, что станция сильно повреждена. 

“Продолжающееся разрушение гражданской инфраструктуры приведет лишь к еще большим страданиям мирных жителей. Необходимо прекратить нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру”, – написал он. 

A water station in northwest #Syria was badly damaged today in a bombing raid.

The country is already facing a water crisis & continued destruction of civilian infrastructure will only cause more suffering of civilians. Attacks on civilians & civilian infrastructure must stop! pic.twitter.com/mqhQYPnHnE

— Mark Cutts (@MarkCutts) January 2, 2022

Reuters также пишет, что 1 января пострадали временные лагеря к западу от Идлиба, где проживают тысячи перемещенных семей. По данным службы гражданской обороны, в результате налетов погибли женщина и двое детей, еще 10 гражданских лиц были ранены. В сообщении говорится, что это произошло в результате “серии рейдов”. 

Ни представители России, ни сирийская армия пока не комментировали сообщения об авиаударах. Как отмечает Reuters, с ноября в авианалетах в Сирии “наблюдалось относительное затишье”. 

Контекст:

В Сирии с 2011 года продолжается военный конфликт. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики “Исламского государства”, а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции. В этом конфликте Россия поддерживает правительственные силы, подконтрольные главе государства Башару Асаду.

Конфликт унес жизни более 350 тыс. человек. Почти половина населения страны была вынуждена бежать из своих домов, 5 млн человек уехали за границу, сообщал в октябре 2021 года канал Al Jazeera.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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