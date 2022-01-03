 

Стало известно, когда Apple планирует перейти на свои процессоры

03.01.2022, 15:02, Новости дня
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Напомним, что о планах полностью перевести производство смартфонов на собственные чипы американская компания сообщала еще летом 2020 года. Тогда представители компании заявили, что для реализации данного проекта понадобится два года.

Теперь же в «Яблочной» компании подтвердили, что работа идет по заранее принятому плану. Если не будет никаких неожиданных сюрпризов на рынке, производитель сможет полностью комплектовать свои электронные гаджеты процессорами собственного производства уже в июне текущего года.

В этом случае Apple практически сможет избавить свои заводы от дефицита таких важных комплектующих, как чипы. Напомним, что в 2021 года из-за дефицита комплектующих не смогли даже выпустить планируемое количество смартфонов, относящихся к новой тринадцатой линейки.



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