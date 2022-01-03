Разработчики видеоигр массово покидают китайский рынок

Эксперты и аналитики рынка не могут понять, что происходит. Как стало известно, в Китае практически одномоментно закрылись около 140 тысяч мелких студий, занимавшихся разработкой видеоигр.

По мнению специалисты, китайские власти чуть ли ни намеренно убивают мощную индустрию компьютерного гейминга. Но зачем? Пока четкое объяснение есть только у тех, кто «всегда говорил», что делать бизнес с коммунистами априори невозможно.

А произошло-то следующее: регуляторы в КНР неожиданно для всех участников рынка ввели новые жесткие ограничения. Под видом заботы о здоровье подрастающего поколения власти уменьшили допустимое время пребывания в играх несовершеннолетних. Реализованные проекты, а также те, которые находятся на стадии разработки, тут же оказались вне закона. Студиям просто не выдали лицензии на 2022 год.