Les Echos – французское шампанское столкнулось с проблемами из-за пандемии и российских законов

Пандемия коронавируса в мире спровоцировала резкое падение продаж французского шампанского в 2020 году, пишет Les Echos. И хотя в 2021 году французским виноделам удалось исправить положение и добиться рекордного спроса, 2022 год несёт с собой новые неприятности, отмечает издание. Как напоминает газета, с 1 января закон в РФ обяжет производителей из Шампани именовать свою продукцию «игристым вином», поскольку слово «шампанское» будет зарезервировано для российского вина.



ASSOCIATED PRESS

Кризис в области здравоохранения оказался для производителей шампанского своего рода американскими горками, пишет Les Echos. В 2020 году у французского игристого дела были намного хуже, чем у итальянского просекко или испанской кавы, хотя в 2021 году он стремительно восстановил позиции, передаёт издание. Согласно последним данным агентства Евростат, в 2020 году за пределы Европейского союза было экспортировано всего 66 миллионов литров шампанского, что на 21,4% меньше, чем в 2019 году.

Падение потребления шампанского в 2020 году было настолько сильным, что весь европейский рынок экспорта игристых вин за пределы Европейского союза сократился за этот период впервые за последние десять лет, отмечает газета. При этом данные Евростата показывают, что из трёх основных игристых вин, экспортируемых в Европу, только у шампанского сократились продажи. Экспорт итальянского просекко в 2020 году практически не изменился, а третья звезда на международном уровне, испанская кава, даже укрепила позиции за пределами Европы, где её продажи выросли на 10%.

Хотя с тех пор шампанское поднялось на новый уровень и 2021 год стал годом рекордных продаж этого напитка, 2022-й плохо начинается для него на российском фронте, пишет издание. Если обычно слово «шампанское» является контролируемым наименованием, предназначенным только для игристых вин, производимых в регионе Шампань, российский закон со второго июля закрепит это название, написанное кириллицей, исключительно за российскими производителями, передаёт газета.

Как и всем производителям иностранных игристых вин, виноделам из Шампани было предписано изменить свою маркировку и выбрать для этикетки, написанной кириллицей, название «игристое вино». Протест производителей шампанских вин не изменил положения дел, напоминает газета. В итоге РФ согласилась только на мораторий, чтобы дать возможность французским экспортёрам адаптировать маркировку и продать запасы вина, уже помеченного как «шампанское».

Хотя Франция и Европейская комиссия продолжают заниматься этим вопросом, с 1 января 2022 года французское шампанское должно быть переименовано в «игристое вино» на этикетках, написанных кириллицей. Единственным утешением для производителей является то, что, согласно оценкам Комитета Шампани, на Россию приходится лишь 1,5% от общего объёма продаж престижного игристого вина и она является лишь 15-м по объёму экспортным рынком, где в 2019 году было продано 1,8 миллионов бутылок. По данным Комитета Шампани, Соединённые Штаты и РФ являются двумя последними странами, где наименование происхождения шампанского не полностью защищено, отмечается в статье.