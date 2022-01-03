Одеваемся тепло и модно зимой: как подобрать обувь и аксессуары под трикотажное платье и платье-свитер

Этой зимой в моде трикотажные платья. Наиболее универсальны модели базовых расцветок. Но для праздничных мероприятий стоит приобрести яркое трикотажное платьице. В этой статье мы расскажем, с какой обувью и аксессуарами нужно сочетать платье из трикотажа, чтобы создать стильный зимний образ.

С ботфортами

В 2022 году ботфорты вновь вернули себе статус модной обуви. Они не только подчеркивают изящность ног, но и защищают от холода. Ботфорты хорошо смотрятся с трикотажным платьем и платьем-свитером.

Особенно эффектны объемные платья крупной вязки. Они создают привлекательный контраст с облегающей обувью.

Что касается цветовой гаммы, то хороши образы, в которых сочетается одежда и обувь одного цвета, но разных оттенков. К примеру, вы можете сочетать светло-серое платье с ботфортами в более темной цветовой гамме.

Грубые ботинки

В 2022 году по-прежнему актуальны ботинки на грубой подошве. Они идеально сочетаются с теплыми трикотажными платьями. Женственный силуэт платья гармонично комбинируется с грубой обувью.

Чтобы в холодное время не замерзнуть в короткой обуви, выбирайте платье длины макси. Актуальны модели-коконы, которые идеально подходят для расслабленных повседневных образов. Выбирайте платья радостных расцветок, ведь в зимнее время так не хватает цвета.

Со свитером или толстовкой

Многослойные комплекты особенно актуальны в зимнее время. Они позволяют составить комфортный аутфит: на улице вы не замерзнете, а в помещении можете просто снять верхний слой одежды.

Трикотажное платье хорошо сочетается со свитером или толстовкой. Луки в сдержанном монохроме подходят и для офиса. Для большего утепления вы можете надеть черные лосины. Хороши как обычные матовые, так и с эффектом металлик.

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Головные уборы

Зимой трикотажное платье непременно стоит сочетать с аксессуарами, к примеру, с головными уборами.

В 2022 году в моде береты. Этот головной убор добавит вашему аутфиту нотку французского шика. Если лук выдержан в одной цветовой гамме, берет можно надеть контрастный.

Не обойтись зимой и без вязаной шапки. Приветствуются модели нейтральных тонов, но без броских принтов.

Сумки

С помощью сумки вы можете привнести изюминку в образ. Стильная сумочка послужит не только практичным аксессуаром, но и украшением.

Трикотажное платье хорошо сочетается с поясными сумками. Когда вы носите сумочку на поясе, то дополнительно делаете акцент на талии. Не бойтесь экспериментов и выбирайте поясную сумку со змеиным принтом.

Доведет образ до совершенства и сумка кросс-боди. Лаконичная модель впишется в образ, выполненный и в офисном, и в уличном стиле. Если комплект выдержан в спокойной базовой гамме, сумку кросс-боди можно выбрать яркую, чтобы создать дополнительный цветовой акцент.

Ремень

Если вам нравится Х-образный силуэт, обязательно акцентируйте талию с помощью ремня. Ширина ремня напрямую зависит от толщины пряжи. Если ваше теплое платье объемной вязки, выбирайте ремень пошире. Для тонкого трикотажа подойдет узкий ремень.

Контрастные ремни визуально разделяют силуэт и делают его пропорциональнее. Аксессуары в черной или коричневой гамме подойдут под любое трикотажное платье.