Карусель возле здания правительства Молдавии пришлось запускать вручную

В Сети опубликовали видео, на котором люди самостоятельно раскачивают автоматическую карусель, установленную для детей возле здания правительства Молдавии в Кишиневе.

Видео появилось на канале Sputnik «Молдова» в Telegram.

На кадрах видно, как мужчины самостоятельно раскачивают карусель, которая, по задумке, должна работать автоматически.

Указывается, что сломанная карусель была установлена у здания правительства Молдавии.

Напомним, в 2018 году в Уфе посетители парка застряли вниз головой на сломавшемся аттракционе.