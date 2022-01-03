 

Карусель возле здания правительства Молдавии пришлось запускать вручную

03.01.2022, 14:38, Новости дня
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В Сети опубликовали видео, на котором люди самостоятельно раскачивают автоматическую карусель, установленную для детей возле здания правительства Молдавии в Кишиневе.

Видео появилось на канале Sputnik «Молдова» в Telegram.

На кадрах видно, как мужчины самостоятельно раскачивают карусель, которая, по задумке, должна работать автоматически.

Указывается, что сломанная карусель была установлена у здания правительства Молдавии.

Напомним, в 2018 году в Уфе посетители парка застряли вниз головой на сломавшемся аттракционе.



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