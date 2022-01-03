 

Глава Астраханской области рассказал о транспортировке тел погибших в ДТП под Рязанью

03.01.2022, 14:38, Новости дня
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Специалисты из Астраханской области 3 января вывезут тела жертв ДТП в Рязанской области в Астрахань, сообщил глава региона Игорь Бабушкин.

«Наши специалисты уже находятся в Рязанской области, организовывают транспортировку тел погибших и сегодня же выезжают в Астрахань», – говорится в публикации губернатора в Telegram-канале, передает ТАСС.

Напомним, автобус Neoplan ехал «со стороны Москвы в сторону Астрахани». Авария произошла примерно в 5.45 2 января возле населенного пункта Вослебово Скопинского района, где транспортное средство врезалось в опору моста. Всего в автобусе находились 49 человек, погибли пятеро, травмы различной степени тяжести получили 22 человека, включая двоих детей.

В связи с аварией полиция и следственное управление СК по Рязанской области возбудили уголовные дела.

Позже лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что партия снова предложит законопроект о запрете ночных перевозок людей автобусами после ДТП с гибелью пассажиров под Рязанью.



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