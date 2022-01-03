Пушков заявил о нежелании Байдена вводить санкции против России

У США не останется политических и экономических рычагов давления на Россию в случае введения жестких санкций, сообщил российский сенатор Алексей Пушков.

«Дело не в том, что [президент США Джо] Байден не готов вводить новые санкции против России, дело в том, что он дальновиднее своей администрации. У США остался в распоряжении набор крайне жестких мер, которые могут привести, как предупредил [президент РФ Владимир] Путин, к разрыву отношений между Россией и США, но это все, что у него есть», – написал он в Telegram.

Сенатор отметил, что при вводе США «адских» санкций, положение РФ будет усложнено, но это «даст ей полную свободу рук».

«Именно этого не хочет дать Москве Байден, опасающийся перехода к использованию военных рычагов», – заключил парламентарий.

30 декабря состоялся разговор президента РФ Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе. Как заявили в Белом доме, Байден пригрозил РФ экономическими мерами в случае «вторжения» на Украину. Между тем помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказывал, что Байден в ходе разговора с Путиным «упомянул о так называемых масштабных санкциях, о которых уже многие говорят на Западе». Однако он не пояснил, какие именно действия РФ могут привести к санкциям, «конкретно это не обсуждалось». Путин «дал четкий ответ, что это была бы крупная ошибка, которая, естественно, могла бы привести к полному разрыву отношений», будет «нанесен серьезнейший ущерб отношениям РФ с Западом вообще».