Путин поручил приостанавливать работу шахт при выявлении нарушений

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству внести поправки в административный кодекс (КоАП), предусматривающие приостановление деятельности шахт за невыполнение требований по дегазации при добыче угля.

Соответствующие поручения даны по итогам совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса, сообщается на сайте Кремля.

«Обеспечить внесение в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) изменений, предусматривающих: <…> применение административного наказания в виде административного приостановления деятельности за невыполнение требований к проведению дегазации при добыче угля (горючих сланцев)», – говорится в одном из пунктов перечня.

Поручение адресовано правительству совместно с Госдумой, срок исполнения установлен до 1 января 2023 года.

Также Путин поручил до 1 февраля исключить из условно-постоянной части зарплаты шахтеров выплаты, зависящие от выработки; обеспечить создание финансовых механизмов, гарантирующих выполнение пользователями недр работ по ликвидации, консервации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами.

Кроме того, президент поручил правительству обеспечить усиление ответственности работодателей за нарушение обязательств по коллективному договору в части, касающейся охраны труда работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда, в том числе на подземных работах; конкретизировать составы административных правонарушений, совершаемых на объектах ведения горных работ и связанных с несоблюдением требований промышленной безопасности.

Вместе с тем глава государства поручил принять меры по последовательному выводу из эксплуатации угольных шахт с высоким риском аварийности (с учетом анализа последствий такого вывода для экономики и социальной сферы).

Путин поручил в срок до 1 января 2023 года создать системы аудита организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, а также сделать обязательным проведения такого аудита контролирующими лицами указанных организаций.

25 ноября в Кемеровской области на шахте «Листвяжной» произошла трагедия, под землей взорвался метан. Тогда в шахте находились 285 человек. Позже погибли пять горноспасателей, которые отправились на поиски горняков. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.

19 декабря нагревание пласта произошло на шахте им. Рубана в Кузбассе. На поверхность из шахты в Кузбассе выведены 120 горняков после инцидента с нагреванием угольного пласта. По данному факту прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности, ее проведение поручено Кемеровской межрайонной прокуратуре по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли. В МЧС уточнили, что из шахты вывели всех 128 горняков.