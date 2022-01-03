Американка выпрыгнула из самолёта после положительного теста на коронавирус

Синди Джонсон почувствовала недомогание во время перелёта Нью-Йорк-Даллас и сделала экспресс-тест на COVID-19. После получения положительного результата экипаж предложил ей совершить прыжок с парашютом, чтобы не подвергать риску заражения других пассажиров.

«Несколько лет назад я уже прыгала с парашютом вместе со своим молодым человеком, так что примерно представляла, что меня ждёт. Учитывая, что вместе со мной в замкнутом пространстве самолёта находилось больше 200 человек, я приняла решение незамедлительно покинуть лайнер», – заявила Джонсон.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия и сильный ветер, пассажирка благополучно приземлилась на кукурузное поле в штате Теннесси. Ей была оказана первая помощь. В настоящий момент Джонсон проходит лечение в одной из клиник города Нэшвилл. Авиакомпания поблагодарила пассажирку за храбрый поступок и обещала полностью компенсировать стоимость билета.

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