 

“Пилотка – супер”. Глюк’oZa показала голый пах

03.01.2022, 13:36, Новости дня
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В подборку вошли кадры, для которых певица позировала в ярко-розовом купальнике с откровенными вырезами на груди и в паховой зоне. Глюк’oZa засветила голую грудь и пах.

“До свидания, 2021!” – написала она.

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Публикация от ГЛЮКОЗА (@glukozamusic)

“Пилотка – супер”, – прокомментировал подписчик ermolaevaleksandr19502020.

“Сексуальность этой фигуры зашкаливает”, – заявил antoxin11.

Контекст:

Глюк’оZа (настоящее имя – Наталья Ионова) родилась 7 июня 1986 года.

17 июня 2006 года Глюк’оZа вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова, совладельца нефтяной компании Ruspetro. У пары двое детей – 13-летняя Лидия и девятилетняя Вера.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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