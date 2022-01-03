 

“Гантели стоят, Петя спит!” Зеленский показал свою первую тренировку после Нового года. Фото

03.01.2022, 13:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как выяснилось, у президента есть собака по кличке Петя. Другого четверолапого домашнего питомца Зеленского зовут Нора.

“Гантели стоят, Петя спит, Нора зевает. Так выглядит первая тренировка после Нового года. Всем бодрого утра!” – написал президент в сообщении.

За час после публикации пост президента собрал 173 тыс. лайков.

View this post on Instagram

A post shared by Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Контекст:

Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. Он ведет активный образ жизни – занимается бегом, подтягивается на брусьях.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.06 / Hubble снял спиральную галактику. Впервые ее обнаружили после взрыва сверхновой

23.09 / В США заявили о страхе Киева перед союзом РФ и Франции

13.07 / Доля нефти и газа в ВВП РФ снизилась до 15,2%

26.11 / Insider – три четверти американцев уверены, что жизнь вернулась в норму после ковидных потрясений

12.10 / В Офисе генпрокурора сообщили о намерении обжаловать меру пресечения для Медведчука: Часть свидетелей опасается его влияния

27.02 / Мнения: Кто заменит Пашиняна

01.06 / В Nestle признались в производстве вредной для здоровья продукции

31.07 / Кремль: Безосновательное задержание 33 россиян не соответствует союзническим отношениям Москвы и Минска

28.08 / Трамп сравнил себя с Линкольном

12.08 / Апелляцию по мере пресечения для Чауса рассмотрят 16 августа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика