“Гантели стоят, Петя спит!” Зеленский показал свою первую тренировку после Нового года. Фото

Как выяснилось, у президента есть собака по кличке Петя. Другого четверолапого домашнего питомца Зеленского зовут Нора.

“Гантели стоят, Петя спит, Нора зевает. Так выглядит первая тренировка после Нового года. Всем бодрого утра!” – написал президент в сообщении.

За час после публикации пост президента собрал 173 тыс. лайков.

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A post shared by Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Контекст:

Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. Он ведет активный образ жизни – занимается бегом, подтягивается на брусьях.

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