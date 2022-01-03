 

“Так сексуально”. Дита фон Тиз снялась топлес в трусах, имитирующих голое тело

03.01.2022, 13:36, Новости дня
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Артистка позирует в кадре, сидя на гигантском бокале с маленьким бокалом в руках.

“С Новым годом”, – подписала она фото.

“Так сексуально, дорогая”, – оценили снимок поклонники.

Фото: ditavonteese / Instagram
Контекст:

Дита фон Тиз (настоящее имя – Хизер Рене Свит) известна как актриса и постановщик собственных фетиш-шоу. Их особенность – сочетание стилей ретро, вамп и пин-ап.

Коронным номером Диты фон Тиз является “Бокал мартини”. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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