“Так сексуально”. Дита фон Тиз снялась топлес в трусах, имитирующих голое тело
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Артистка позирует в кадре, сидя на гигантском бокале с маленьким бокалом в руках.
“С Новым годом”, – подписала она фото.
“Так сексуально, дорогая”, – оценили снимок поклонники.
Фото: ditavonteese / Instagram
Контекст:
Дита фон Тиз (настоящее имя – Хизер Рене Свит) известна как актриса и постановщик собственных фетиш-шоу. Их особенность – сочетание стилей ретро, вамп и пин-ап.
Коронным номером Диты фон Тиз является “Бокал мартини”.
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