“Так сексуально”. Дита фон Тиз снялась топлес в трусах, имитирующих голое тело

Артистка позирует в кадре, сидя на гигантском бокале с маленьким бокалом в руках.

“С Новым годом”, – подписала она фото.

“Так сексуально, дорогая”, – оценили снимок поклонники.

Фото: ditavonteese / Instagram

Контекст:

Дита фон Тиз (настоящее имя – Хизер Рене Свит) известна как актриса и постановщик собственных фетиш-шоу. Их особенность – сочетание стилей ретро, вамп и пин-ап.

Коронным номером Диты фон Тиз является “Бокал мартини”.

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