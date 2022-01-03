Техника «мокрый бутерброд», детокс для волос и хитрости макияжа Кардашян: лучшие приемы красоты 2021 года

Каждый год появляются новые приемы по поддержанию красоты и по созданию эффектного внешнего облика. Хитрости, которые появились либо стали известны в 2021 году, точно стоит взять с собой в текущий год. Вот о каких приемах красоты идет речь.

Техника «мокрый бутерброд»

Это эффективный и простой лайфхак пришел к нам из Кореи. Некоторые женщины жалуются на то, что никакие кремы не приносят результатов. Мол, производители пишут, что средство избавляет от морщин, делает кожу гладкой и упругой, а на деле результата ноль.

Корейцы первыми поняли, что виноваты не производители, а потребители, ведь они не умеют пользоваться средствами. Чтобы крем лучше впитывался и приносил тот эффект, о котором заявлено изначально, нужно применять технику «мокрый бутерброд». Это означает, что крем следует наносить на кожу через три секунды после умывания, когда она еще влажная.

Касторовое масло для густоты ресниц

В 2022 году актуальными будут длинные ресницы. Причем и нарощенные в том числе. Но если вы не хотите портить свои ресницы, а своего объема и густоты не хватает, то что тогда делать?

Есть простой секрет: он заключается в использовании касторового масла. Данное средство продается по бюджетной цене в любой аптеке. Его следует наносить на ресницы на ночь. Через месяц вы увидите, что ваши ресницы станут намного гуще и пышнее.

Детокс для волос

Когда нам нужно сбросить лишний вес, мы устраиваем себе разгрузочные дни. Когда нам нужно очистить кожу головы, мы почему-то бежим в магазин за уходовыми средствами. На самом деле делать пилинг не надо. Нужно, наоборот, дать волосам отдохнуть.

Детокс для волос заключается в следующем: вы не пользуетесь никакими шампунями, бальзамами и т. д. ровно неделю. Если есть возможностью, в течение семи дней вообще не мойте голову. Тогда активизируются естественные сальные железы на коже головы, и ваши волосы станут более блестящими и здоровыми.

Моделирование лица

Мало кто может похвастаться идеальным лицом без изъянов. Каждую вторую, если не каждую первую женщину, что-то в себе смущает: начиная от крупного носа и заканчивая очень острым подбородком или выдающимися скулами.

К счастью, можно не обращаться за помощью к пластическому хирургу. Достаточно воспользоваться косметическими средствами по моделированию лица и с их помощью скрыть недостатки. Лучшие помощники — это консилер, бронзатор и румяна. Они должны быть в косметичке у каждой уважающей себя женщины.

Хитрости макияжа Кардашян

Ким Кардашян является общепризнанной красоткой. Ее внешность кажется идеальной, но бывают периоды, когда знаменитость выглядит не так уж идеально. Например, по утрам, когда наблюдаются темные круги под глазами. Чтобы из скрыть, Кардашян, использует крем от геморроя. Как ни странно, но именно данное средство лучше всего маскирует некрасивые круги, да еще и разглаживает мелкие морщинки.

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Уловка от певицы Рианны

Прыщи, некрасивые шрамы и рубцы на коже — все это можно замаскировать с помощью консилера. А еще это эффективный инструмент для того, чтобы сделать глаза более выразительными. Например, певица Рианна рисует под глазами консилером перевернутые треугольники. Они растушевывает средство по направлению от внутренних к внешним уголкам глаз.

Прощание с кутикулой

Ранее считалось, что некрасивые валики вокруг ногтей (это и есть кутикула) необходимо только обрезать при помощи маникюрных ножниц или щипчиков. Но потом бьюти-мастера заметили следующее: чем больше срезаешь кутикулу, тем быстрее она отрастает. Мало того, кожные валики становятся все толще и толще, и от этого приходится чаще делать маникюр.

Поэтому теперь практикуется так называемый необрезной маникюр. Кутикулу следует размягчать с помощью средств на основе натуральных масел.

Лайфхаки для пышных волос

Многие женщины жалуются на отсутствие прикорневого объема, на редкие волосы. К счастью, сейчас есть эффективные способы решения проблемы, начиная от специальных сывороток и заканчивая бессульфатными шампунями для увеличения объема. Но есть и еще одна простая уловка: это маска из касторового масла. Средство необходимо наносить на волосы за полчаса до мытья.

Хитрости Рози Хантингтон

Модель уже давно работает в индустрии красоты и моды, поэтому знает толк в создании эффектного образа. Рози обнаружила, что ее внешний облик напрямую зависит от ее утренней рутины. Она выпивает натощак по утрам стакан воды с добавлением лимонного сока для того, чтобы кожа была гладкой и упругой, а живот плоским.

Лайфхак от прыщей

Адриана Лима и Белла Хадид — это модели, красотой которых восхищаются во всем мире. Кажется, что у них мраморная упругая кожа без единого изъяна. На самом же деле таким красоткам известны дерматологические проблемы в виде некрасивых прыщей. Зато они знают, как устранить такой дефект: с помощью масла чайного дерева. Натуральная косметическая продукция, в состав которой входит такой ингредиент, по-настоящему творит чудеса.