 

Почему дети так любят сладкие подарки на Новый год?

03.01.2022, 13:12, Разное
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Сенсорный мир детей принципиально отличается от взрослых: у младенцев во рту находится около 30 000 вкусовых рецепторов, и к совершеннолетию от них остается лишь треть. Причем большинство рецепторов маленького ребенка настроены на сладкую и жирную пищу, поскольку материнское молоко насыщено сахарами и жирами. Поэтому первый пломбир в вафельном стаканчике или шоколадная конфетка в новогоднем подарке становится источником самых мощных эмоций и впечатлений, которые не под силу испытать взрослым.

«У детей тяга к сладкому гораздо больше, чем у взрослых, и она не уменьшается до позднего подросткового возраста», — объясняет ученый Monell Chemical Senses Centre Джули Меннелла (Julie Mennella).

При этом дети более чувствительны к горьким вкусам, поскольку организм отвергает их, словно потенциальные яды. Поэтому когда мы тайком пробовали пиво и другие спиртные напитки, не могли понять, как взрослые могут пить такую гадость. По той же причине дети терпеть не могут зелень, в которой чувствуют горьковатый привкус.

Примечательно, что по мере взросления и отмирания рецепторов мы «примиряемся» со вкусом тех продуктов, которые в детстве нам казались несъедобными. По данным исследования, проведенного по инициативе британской компанией-производителя продуктов Butterkist, чеснок и лук в блюдах начинает нравиться в 20 лет, а шпинат, баклажаны и болгарский перец — в 21 год. В список «взрослой» еды попали также корнишоны, фасоль, хрен и мидии.

Существует гипотеза о том, что дети рождаются с синестезией — редким для взрослого вида восприятием, при котором любые ощущения наделяются дополнительными качествами и становятся трехмерными. То есть маленький человек может не только чувствовать вкус, но и «слышать» его звук и «видеть» цвет. Если это так и мы все в детстве обладали синестезией, а потом утратили эту магию с годами, неудивительно, что бутерброд с колбасой, съеденный в седьмом классе, запомнился нам на всю жизнь.



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